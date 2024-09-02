Турки Аль эш-Шейх хочет создать боксерскую суперлигу

Турки Аль эш-Шейх намерен создать единую боксерскую лигу

«У нас есть план на будущее. Хотим создать что-то вроде суперлиги. Мы не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, 68 чемпионов мира – это безумно много», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»

Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»