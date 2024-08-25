Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»

Али Абдель-Азиз не верит, что Алекс Перейра соврал об отказе Магомеда Анкалаева.

«Если он действительно это сказал, то это ложь. Но я не уверен, что Перейра мог такое сделать», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.

Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»

Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»