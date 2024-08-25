Абдель-Азиз – о словах Перейры об отказе Анкалаева: «Ложь. Не уверен, что Алекс мог такое сказать»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Али Абдель-Азиз Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Али Абдель-Азиз не верит, что Алекс Перейра соврал об отказе Магомеда Анкалаева.

«Если он действительно это сказал, то это ложь. Но я не уверен, что Перейра мог такое сделать», – заявил менеджер Али Абдель-Азиз.

Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»

Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся»

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3 комментария
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Дельфин напрягся
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Ответ SGambler
"Али Абдель-Азиз не верит, что Алекс Перейра соврал об отказе Магомеда Анкалаева". Чего? Ничего не понял.
ТАк это Абдель-Азиз и написал заместо Перейры
или менедержы кто у него... Дельфин придумывал и похлеще истории...Видит подчерк свой
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