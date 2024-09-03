Али Абдель-Азиз: «Умар разнесет всех, он засабмитит О’Мэлли и Мераба»
Али Абдель-Азиз заявил, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC
«Умар не проиграл в зале ни одного раунда никому, его не могли перевести даже полусредневесы.
Он засабмитит любого, кто победит в грядущем титульном бою. Умар разнесет всех, Иншаллах», − написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Шаблий − о стиле Усмана: «Школа тайского бокса, бьет ногами больше, чем Хабиб»
Сехудо – о титульной гонке в легчайшем весе: «Двалишвили побьет О’Мэлли, а потом проиграет Умару»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости