Али Абдель-Азиз: «Умар разнесет всех, он засабмитит О’Мэлли и Мераба»

Али Абдель-Азиз заявил, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

«Умар не проиграл в зале ни одного раунда никому, его не могли перевести даже полусредневесы.

Он засабмитит любого, кто победит в грядущем титульном бою. Умар разнесет всех, Иншаллах», − написал в соцсетях менеджер Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз .

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