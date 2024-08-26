Уиттакер – о плане на бой с Чимаевым: «Нужно уйти от его переводов и драться в стойке»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер рассчитывает, что поединок с Хамзатом Чимаевым пройдет в стойке.

«Мой план на бой с Чимаевым? Очень просто. Ожидаю, что он сразу взвинтит темп и попытается перевести бой в партер. Но я сосредоточен на своем плане: нужно уйти от него и драться в стойке. Мне нужно, чтобы бой шел в моем стиле», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»

Уиттакер объяснил, зачем принял бой с Чимаевым: «Я хотел подраться до конца 2024 года»

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12 комментариев
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Чимаев: Нужно уйти от его ударов и пытаться перевести его
Нужно просто уйти
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Чимаев: Нужно уйти от его ударов и пытаться перевести его
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-1
+18
Самое главное ,чтобы храброе сердце просто вышел в клетку !😂😂😂😂
+13
-1
+12
Это да, но есть нюанс: Чимаев сейчас в лагере с лютыми вольниками, думаю что наврятли Роберт его удержит
+8
-2
+6
Ответ Вартан Григорян
Нужно просто уйти
Да ,от боя в целом))
+5
0
+5
план должен состоять в том, чтобы пораньше узнать, кто выйдет вместо Чимаева и успеть подготовиться
+5
-1
+4
У Чимаева хватает сил бороться на 2 раунда. Если их пережить (особенно первый) то есть все шансы.
+8
-7
+1
Чимаев – о плане на бой с Уиттакером: «Нужно уйти от боя и запилить посты в инстаграме»
+4
-3
+1
Ответ Мадина Уйгурова
У Чимаева хватает сил бороться на 2 раунда. Если их пережить (особенно первый) то есть все шансы.
А если он начнет с 4-5 бороться ,а до этого силы экономить ?
+1
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+1
Это очевидно. У каждого свои фишки и вопрос позволит ли соперник их реализовать. Шансы есть у Роберта и у Хамзата. Многое будет зависеть от того сколько раундов 3 или 5.
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Так и будет.Учитывая,что Чимаев сделал в подготовке упор на борьбу,даже команду собрал под это дело,то готовится Роберту надо очень серьезно.Что его переведут на канвас,я не сомневаюсь,вопрос в том,как он будет защищаться в партере.Усман неплохо это делал.Мне кажется,если Чимаев подготовится хотя бы на 3 раунда интенсивной борьбы,то он задушит австралийца.Если будет кардио,как в бою с Усманом,то с 3 раунда начнутся проблемы,и с каждым последующим раундом они будут возрастать.
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Ответ Вартан Григорян
Нужно просто уйти
Нужно не выходить. Тогда и не проиграешь)
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