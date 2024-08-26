Уиттакер – о плане на бой с Чимаевым: «Нужно уйти от его переводов и драться в стойке»

Роберт Уиттакер рассчитывает, что поединок с Хамзатом Чимаевым пройдет в стойке.

«Мой план на бой с Чимаевым? Очень просто. Ожидаю, что он сразу взвинтит темп и попытается перевести бой в партер. Но я сосредоточен на своем плане: нужно уйти от него и драться в стойке. Мне нужно, чтобы бой шел в моем стиле», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Напомним, Уиттакер и Хамзат Чимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»

Уиттакер объяснил, зачем принял бой с Чимаевым: «Я хотел подраться до конца 2024 года»