Конор Макгрегор: «Возглавить UFC 310? Звучит неплохо»
Конор Макгрегор рассказал о состоянии здоровья
«Я в порядке. Вернулся к бегу, могу боксировать. Обувь немного сложно надеть, но я нашел выход – ношу на размер больше.
Возглавить UFC 310? Звучит хорошо.
Новый контракт? Оставшихся двух боев еще не было. Речь идет только о том, чтобы подраться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).
Конор хочет стать президентом Ирландии. А что для этого нужно?
Конор Макгрегор: «В UFC хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Sun
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