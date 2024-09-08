Конор Макгрегор: «Возглавить UFC 310? Звучит неплохо»

Конор Макгрегор рассказал о состоянии здоровья

«Я в порядке. Вернулся к бегу, могу боксировать. Обувь немного сложно надеть, но я нашел выход – ношу на размер больше.

Возглавить UFC 310? Звучит хорошо.

Новый контракт? Оставшихся двух боев еще не было. Речь идет только о том, чтобы подраться», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Конор хочет стать президентом Ирландии. А что для этого нужно?

Конор Макгрегор: «В UFC хотят, чтобы мой поединок прошел в декабре! Я готов»