Конор хочет стать президентом Ирландии. А что для этого нужно?

«Не я был бы у власти, а народ».

Конор Макгрегор больше трех лет не выступает в UFC, зато думает о карьере политика. В 2025 году он планирует сменить действующего президента Ирландии Майкла Хиггинса, который занимает пост с 2011-го.

Это вообще возможно?

Макгрегор уже критиковал власти Ирландии, а теперь назвал себя «единственным логичным выбором»

В ноябре-2023 в Дублине неизвестный с ножом напал на прохожих и ранил пятерых человек – среди них оказались дети. Это привело к протестам с антиимигрантскими лозунгами (по слухам, нападавшим был иммигрант), погромам и массовым задержаниям. Конор раскритиковал власти Ирландии и заявил, что сам обеспечит безопасность в столице, если этого не сделают правоохранители:

«Люди грабили магазины на фоне гнева и ярости, которые Ирландия испытывает из-за многочисленных провалов политики правительства. Была ли у этого режима хоть одна успешная стратегия? Здравоохранение в полном беспорядке. Ужасающий жилищный кризис. Иммиграция нараспашку. Лицемерие в вопросах климата. Опасность на улицах достигла рекордного уровня».

После этого Конор заявил, что хочет стать президентом Ирландии – и выложил фото в белом костюме: «Ирландия, твой президент». Его даже поддержал Илон Маск: «Думаю, ты бы один сделал всех конкурентов. Это даже нечестно». Сам Конор прошелся по потенциальным конкурентам:

«Джерри – 78 лет, Берти – 75, Энда – 74. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за ее пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми. С другой стороны есть я. Мне 35 лет [в июле исполнилось 36]. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма.

Эти люди действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю. Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты».

Спустя почти год Конор снова заговорил об участии в выборах. Среди его целей – создание отдела для проверки всех иммигрантов в Ирландии, депортация нелегалов и сокращение расходов.

«В должности президента у меня будет право созывать и распускать Дойл [нижняя палата парламента в Ирландии]. Так что, как и говорил ранее, я получу все ответы, которые народ Ирландии ждет от этих грабителей, разрушителей семейных традиций и гонителей малого бизнеса.

Шарлатаны, занимающие руководящие посты, понесут ответственность перед нашим народом. И я это сделаю. Мне ничего не останется, кроме как распустить Дойл. Народ Ирландии заслуживает ответов. Это неоспоримо, таковой будет моя власть. Ирландии нужен активный президент, которого нанял народ. Это я. Я − единственный логичный выбор. 2025 год грядет».

Что нужно Конору, чтобы стать президентом?

Фактически президент в Ирландии выступает как представительское лицо и хранитель Конституции. Да, он подписывает законы, может распустить нижнюю палату парламента (о чем уже говорил Конор), назначает судей и должностных лиц, но исполнительная власть, по сути, находится в руках правительства, которое возглавляет премьер-министр.

Президент в Ирландии избирается всенародным тайным голосованием на семь лет и не может управлять страной больше двух сроков. Этот лимит уже исчерпал действующий глава – 83-летний Майкл Хиггинс, которого в 2011 году выдвинула Лейбористская партия.

По закону, если действующий президент хочет пойти на второй срок, он может выставить себя для переизбрания как независимый кандидат. В 2018 году так сделал Хиггинс, победив с 56% голосов, а в 2004-м – его предшественница Мэри Макализ.

Если раньше основная борьба за пост президента проходила между выдвиженцами от разных партий, то на двух последних выборах большое влияние имеют независимые кандидаты без политического опыта. В 2018 году главным конкурентом Хиггинса стал предприниматель Питер Кейси (23,3%), а в 2011-м – бизнесмен Шон Галлахер (35,5%).

Чтобы попасть в список кандидатов на пост президента, нужно соответствовать нескольким требованиям:

• Кандидат должен быть гражданином Ирландии (о требуемом сроке проживания в стране в Конституции не указывается);

• Кандидату должно быть не меньше 35 лет;

• Кандидат должен получить поддержку 20 членов парламента (нижнюю палату представляют 160 депутатов, верхнюю – 60 сенаторов) или четырьмя советами административных округов.

Безусловно, Конор – одно из главных лиц страны, но у него вообще нет политического опыта и довольно скандальная репутация. Опрос The Sunday Independent, проведенный в декабре-2023, показал, что за Макгрегора готовы проголосовать только 8% респондентов (89% сказали, что этого бы не сделали).

Планируется, что выборы в Ирландии пройдут в октябре-2025. Если Конор действительно хочет выдвинуться в президенты и всерьез на что-то претендовать, то ему как минимум нужно сформировать программу. По данным того же опроса The Sunday Independent, ирландцев все больше беспокоит преступность и вопросы иммиграции – именно на эти точки уже не раз давил Конор.

У него получится?

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Фото: Gettyimages.ru /Charles McQuillan; East News /PETER MURPHY / AFP; instagram.com/thenotoriousmma