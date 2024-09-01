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Петр Ян начал подготовку к следующему бою: «Ждем новостей»

Петр Ян начал подготовку к следующему поединку

«Мы начали. Ждем новостей», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Петр Ян.

Ян – о следующем поединке: «Хочу подраться с Фигейредо на последнем турнире года»

Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Петра Яна
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