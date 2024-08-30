Фигейредо – о возможном поединке с Яном: «Это один из вариантов»
Дейвисон Фигейредо заявил о готовности провести поединок против Петра Яна
Ранее Ян сообщил, что надеется выступить на последнем номерном турнире 2024 года.
«Этот бой может состояться, он интересен. Это один из вариантов», – сказал боец легчайшего веса UFC Дейвисон Фигейредо.
Фигейредо (24-3-1) в последний раз дрался в августе, когда победил Марлона Веру единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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