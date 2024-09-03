Джессика Андраде обвинила тренера в краже двух миллионов долларов: «Иск уже подан»

Джессика Андраде подала в суд на тренера из-за кражи двух миллионов долларов

«У нас идет судебный процесс по поводу денег, которые были переведены. Это случилось, когда тренер занимался моими финансами, а у меня не было к ним доступа.

В какой-то момент он сказал: «Джессика, давай я разберусь с этим, тебе не нужно беспокоиться». И я ему поверила.

Он закрыл мне доступ к счету, сказав: «Тебе не нужно смотреть на свои счета, каждый месяц ты будешь получать зарплату».

Сначала я получала неплохо, но в конце концов я не знаю, как эти деньги закончились. Он оправдывался, что потратил много денег на Amazon, но потом мы увидели, что в магазине он оставил 10 тысяч долларов. Куда делись остальные деньги?

Иск уже рассматривается в США, но тренер в Бразилии, так что я не знаю, как все сложится. Он довольно умен.

Я могла бы подумать о выходе на пенсию, но мне придется продолжить драться, чтобы заработать денег и снова жить нормальной жизнью», − сказала боец UFC Джессика Андраде .

Андраде – о проигрыше Блэнчфилд: «Из-за груди я теряла концентрацию. Когда я ее поправляла, Эрин делала тейкдауны»