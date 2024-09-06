Взвешивание перед UFC Vegas 97: Бернс и Брэди показали одинаковые цифры, Андраде легче Силвы

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Vegas 97. Ивент возглавит поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Шоном Брэди .

Результаты взвешивания:

Гилберт Бернс (77,6 кг) – Шон Брэди (77,6 кг);

Джессика Андраде (56,5 кг) – Наталиа Силва (56,9 кг);

Стив Гарсия (66 кг) – Кайл Нельсон (67,4 кг)*;

Мэтт Шнелль (61,2 кг) – Коди Дэрден (61,2 кг);

Трэвор Пик (70,3 кг) – Яналь Ашмуз (70 кг).

* – превысил лимит категории и отдаст сопернику часть гонорара.

Бернс – о титульной гонке в дивизионе: «Слышал, что Рахмонов подерется за пояс в декабре»