Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator
Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов
В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.
После церемонии взвешивания бойцы устроили последнюю битву взглядов перед встречей в клетке.
Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Окко ММА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости