  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
9

Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир чемпионской серии Bellator, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

После церемонии взвешивания бойцы устроили последнюю битву взглядов перед встречей в клетке.

Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Окко ММА
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
Нурмаговедов - Шаблий
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Брат Хабиба против кубанского казака – это будет самый напряженный бой осени
125 сентября, 15:12
Усман Нурмагомедов − о допинге: «Если ты такой слабый, что тебе нужна химия, то все равно останешься слабым»
65 сентября, 13:54
Хабиб − об Усмане Нурмагомедове: «Будущее ММА, в бою с Шаблием он покажет, почему один из лучших в мире»
75 сентября, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионская серия Bellator: Нурмагомедов − Шаблий, Ларкин − Чохели и другие бои
39 минут назад
UFC Vegas 97: Бернс – Брэди, Андраде против Силвы и другие бои
сегодня, 09:55
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 09:00
Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»
4сегодня, 08:35
Деметриус Джонсон завершил карьеру в ММА: «Я пришел сюда как чемпион и утащу отсюда свой черный зад как чемпион»
9сегодня, 07:30
Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»
сегодня, 07:26
Адесанья – о конфликте на парковке: «Меня оскорбили на расовой почве и пытались спровоцировать драку. Я буду выдвигать обвинения»
12вчера, 18:05
Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего
1вчера, 17:35
Взвешивание перед UFC Vegas 97: Бернс и Брэди показали одинаковые цифры, Андраде легче Силвы
вчера, 16:55
«Претендент на лучший поединок года». Физиев хочет подраться с Хукером
2вчера, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео