Нурмагомедов и Шаблий провели последнюю битву взглядов перед боем за пояс Bellator

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий устроили битву взглядов

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (Калифорния) состоится турнир чемпионской серии Bellator , в главном бою которого пройдет поединок за титул в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием .

После церемонии взвешивания бойцы устроили последнюю битву взглядов перед встречей в клетке.

Усман Нурмагомедов и Шаблий сделали вес перед титульным боем в Сан-Диего