Джо Роган назвал Деметриуса Джонсона величайшим бойцом всех времен: «Он был невероятным на пике»

Комментатор Джо Роган считает величайшим бойцов всех времен.

«Трудно сказать, но вероятно, это Могучий Мышонок. Когда он был на пике, он был невероятным, очень быстрым, и делал вещи, в которые невозможно было поверить.

Он бросил Рея Борга суплексом, и поймал его на армбар, пока тот падал вниз. Он провел бросок, и в процессе поймал его на рычаг локтя.

В свои лучшие годы он дрался с соперниками мирового уровня, и они даже не могли попасть по нему. Он двигался под углами, которых они не ожидали, финтил и проводил тейкдауны, бил их ногой в голову, когда они думали, что он будет переводить. Он уничтожал их какой-то особой магией», – сказал Роган.

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