Джонсон открыт к трилогии с Сехудо: «Мы сделаем деньги, а потом победитель купит проигравшему пиво»

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Бывший чемпион UFC и действующий чемпион ONE Championship Деметриус Джонсон готов в третий раз подраться с Генри Сехудо.

Первый поединок победой техническим нокаутом забрал Джонсон, однако в реванше судьи отдали победу Сехудо.

«Если нам предложат хорошие гонорары, я уверен, наша трилогия состоится. Мы с Генри в хороших отношениях.

Но мы с ним можем подраться, поскольку ему нужны деньги на подгузники для дочери. И я знаю, что он хочет еще детей. Ему нужно оставаться на плаву.

В общем, если нам с Генри надо будет подраться, мы отложим в сторону наши личные отношения и просто пойдем делать деньги. А после боя победитель купит проигравшему пиво», – сказал «Могучий мышонок».

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