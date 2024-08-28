Уайт – о решении Двалишвили самостоятельно снять швы: «Он просто издевается надо мной»
Дана Уайт раскритиковал Мераба Двалишвили
Ранее боец легчайшего веса UFC опубликовал видео, на котором снимает швы ножницами.
«Мне кажется, что он просто издевается надо мной. Честно. Вы когда-нибудь видели ножницы, которыми снимают швы в больницах? Они маленькие и изогнутые – ими невозможно пораниться.
Этот парень воспользовался садовыми ножницами, с помощью которых люди ухаживают за кустами. Молодец, что тут еще скажешь», – заявил президент UFC Дана Уайт.
«Вы действительно думаете, что это меня остановит?» Двалишвили заявил, что не снимется с боя против О’Мэлли
Уайт раскритиковал Двалишвили за пост о повреждении: «Наши парни такие тупые – это просто невероятно»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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