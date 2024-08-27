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Усман − о проигрыше Чимаеву: «Тяжело смириться с этим результатом»

Камару Усман заявил, что ему трудно принять проигрыш Хамзату Чимаеву

«Мой тренер Тревор Уиттман постоянно говорит мне, что я лучший боец в плане наращивания темпа по ходу поединка.

И впервые за долгое время я не поверил в себя и навыки, потому что тот бой могли сделать пятираундовым.

Я не тренировался так, как это делал перед боями, поэтому я себе не доверял в этом смысле. А потом в бою я понял, что не помню, когда в последний раз дрался три раунда.

Я устроен так, чтобы быть готовым драться пять раундов. И мне было очень тяжело смириться с этим результатом», − сказал полусредневес UFC Камару Усман, который в октябре-2023 проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей.

Шавкат Рахмонов: «Мой рекорд – 18-0. Усман проиграл три раза подряд. Не должно быть сомнений, кто из нас заслуживает боя за титул»

Усман − о конфликте Адесаньи и дю Плесси: «Дрикусу нужно быть осторожным с тем, что он говорит»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: WEIGHING IN
logoUFC
logoMMA
logoКамару Усман
logoХамзат Чимаев
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