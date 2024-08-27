Усман − о проигрыше Чимаеву: «Тяжело смириться с этим результатом»
«Мой тренер Тревор Уиттман постоянно говорит мне, что я лучший боец в плане наращивания темпа по ходу поединка.
И впервые за долгое время я не поверил в себя и навыки, потому что тот бой могли сделать пятираундовым.
Я не тренировался так, как это делал перед боями, поэтому я себе не доверял в этом смысле. А потом в бою я понял, что не помню, когда в последний раз дрался три раунда.
Я устроен так, чтобы быть готовым драться пять раундов. И мне было очень тяжело смириться с этим результатом», − сказал полусредневес UFC Камару Усман, который в октябре-2023 проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей.
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