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  • Александр Шаблий: «UFC стал для меня не очень актуален – туда попадают не только за спортивные заслуги»
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Александр Шаблий: «UFC стал для меня не очень актуален – туда попадают не только за спортивные заслуги»

Александр Шаблий рассказал, планирует ли он переходить в UFC

«Чемпионский пояс Bellator и победа в Гран-при – это тоже наследие для меня. В этом Гран-при были собраны одни из лучших легковесов. UFC – это огромная пиар-машина. UFC стал для меня не очень актуален, когда я понял, что туда попадают не только за спортивные заслуги.

Они могут попасть в промоушен просто благодаря тому, что живут в той стране, куда приходит UFC. Например, приезжает UFC в Китай, и им нужно подписать несколько китайцев. И даже если китайцы дрова, их все равно подписывают.

А ты посиди, подожди. И для меня стало очевидно, что это по большей части шоу. Дай Бог, я выиграю пояс сейчас. Потом я готов зайти в UFC сразу в топ-10, но уже на других условиях», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

«Славой сыт не будешь». Шаблий заявил, что в случае перехода в UFC потеряет в деньгах

Усман Нурмагомедов − о переходе в UFC: «Не думаю об этом сейчас, фокусируюсь на сопернике»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoUFC
logoMMA
logoBellator
logoАлександр Шаблий
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