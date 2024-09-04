Александр Шаблий: «UFC стал для меня не очень актуален – туда попадают не только за спортивные заслуги»
«Чемпионский пояс Bellator и победа в Гран-при – это тоже наследие для меня. В этом Гран-при были собраны одни из лучших легковесов. UFC – это огромная пиар-машина. UFC стал для меня не очень актуален, когда я понял, что туда попадают не только за спортивные заслуги.
Они могут попасть в промоушен просто благодаря тому, что живут в той стране, куда приходит UFC. Например, приезжает UFC в Китай, и им нужно подписать несколько китайцев. И даже если китайцы дрова, их все равно подписывают.
А ты посиди, подожди. И для меня стало очевидно, что это по большей части шоу. Дай Бог, я выиграю пояс сейчас. Потом я готов зайти в UFC сразу в топ-10, но уже на других условиях», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.
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