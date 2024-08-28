Двалишвили снял швы с сечки, воспользовавшись садовыми ножницами
Мераб Двалишвили самостоятельно снял швы с сечки, воспользовавшись ножницами
Кадры процесса появились в социальных сетях бойца UFC. Рассечение над глазом Двалишвили получил на прошлой неделе.
В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет бой против чемпиона промоушена в легчайшем весе Шона О’Мэлли. Поединок возглавит турнир UFC 306.
Уайт раскритиковал Двалишвили за пост о повреждении: «Наши парни такие тупые – это просто невероятно»
«Вы действительно думаете, что это меня остановит?» Двалишвили заявил, что не снимется с боя против О’Мэлли
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
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