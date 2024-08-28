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Двалишвили снял швы с сечки, воспользовавшись садовыми ножницами

Мераб Двалишвили самостоятельно снял швы с сечки, воспользовавшись ножницами

Кадры процесса появились в социальных сетях бойца UFC. Рассечение над глазом Двалишвили получил на прошлой неделе.

В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет бой против чемпиона промоушена в легчайшем весе Шона О’Мэлли. Поединок возглавит турнир UFC 306.

Уайт раскритиковал Двалишвили за пост о повреждении: «Наши парни такие тупые – это просто невероятно»

«Вы действительно думаете, что это меня остановит?» Двалишвили заявил, что не снимется с боя против О’Мэлли

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Мераба Двалишвили
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
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