Двалишвили снял швы с сечки, воспользовавшись садовыми ножницами

Мераб Двалишвили самостоятельно снял швы с сечки, воспользовавшись ножницами

Кадры процесса появились в социальных сетях бойца UFC. Рассечение над глазом Двалишвили получил на прошлой неделе.

В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет бой против чемпиона промоушена в легчайшем весе Шона О’Мэлли . Поединок возглавит турнир UFC 306.

Уайт раскритиковал Двалишвили за пост о повреждении: «Наши парни такие тупые – это просто невероятно»

«Вы действительно думаете, что это меня остановит?» Двалишвили заявил, что не снимется с боя против О’Мэлли