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Бивол − о главном уроке в боксе: «В детстве меня учили: «Не думай об ударе, но думай о защите»

Дмитрий Бивол заявил, что в детстве тренеры его учили думать о защите

«Мой главный урок, которому я научился в боксе? Не думай о том, как бить, но думай о том, как защититься.

Тренеры говорили мне, когда я был ребенком, что головную боль должны приносить не удары, а мысли о защите», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
полутяжелый вес
logoДмитрий Бивол
logoбокс
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