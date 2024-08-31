Бивол − о главном уроке в боксе: «В детстве меня учили: «Не думай об ударе, но думай о защите»

Дмитрий Бивол заявил, что в детстве тренеры его учили думать о защите

«Мой главный урок, которому я научился в боксе? Не думай о том, как бить, но думай о том, как защититься.

Тренеры говорили мне, когда я был ребенком, что головную боль должны приносить не удары, а мысли о защите», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол .

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