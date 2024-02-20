Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Ариэль Хельвани Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, отказавшихся от поединка с Леоном Эдвардсом.

«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников для поединка на UFC 300. Леон трижды согласился.

Мухаммаду не предлагали титульник с Эдвардсом (The Schmozone). Ранее Уайт заявил, что трое бойцов отказались драться с Леоном на UFC 300

«Дата не имеет значения». Мухаммад готов драться на UFC 300, несмотря на Рамадан

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38 комментариев
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Ну Дана конечно гений предлагать бой с Эдвардсом мусульманам, которые понятное дело на Рамадан откажутся
Понятное дело кому? Анкалаев и Белал выражали готовность биться в рамадан. Плюс Чимаев уже дрался в Рамадан, а верить ему на слово, что больше не будет, ага, как же, этот парень балаболит на каждом углу
+67
-9
+58
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Ну Дана конечно гений предлагать бой с Эдвардсом мусульманам, которые понятное дело на Рамадан откажутся
Драться в шортиках за бабки не во время Рамадана не харам вообще ни разу, а вот в Рамадан низя. Потешно
+52
-10
+42
Ну Дана конечно гений предлагать бой с Эдвардсом мусульманам, которые понятное дело на Рамадан откажутся
+57
-32
+25
потом Рахмонов с Чимаевым ноют, что им не дают чемпионского шанса, и будут ныть в будущем. Дана такого не забудет.

Такой шанс, особенно Рахмонова касается, возглавить такой кард суперский, исторический почти, нет, отказался. Надеюсь, что Дана их теперь максимально будет игнорировать и держать подальше от титульника.
+31
-7
+24
Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) Саят Абдрахманов опроверг информацию об отказе выйти на бой с чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) на турнире UFC 300.

«Мы не знаем, кого именно предлагали Леону Эдвардсу в соперники. Могу лишь сказать, что мы от такого предложения не отказывались, так как нам такое предложение в принципе не поступало. Поэтому нельзя утверждать, что Шавкат отказался от данного поединка, так как официального предложения не было.
+14
-1
+13
Был бы турнир в Абу-Даби - все бы согласились
+15
-3
+12
Ответ DonaldBrashear 2.0
потом Рахмонов с Чимаевым ноют, что им не дают чемпионского шанса, и будут ныть в будущем. Дана такого не забудет. Такой шанс, особенно Рахмонова касается, возглавить такой кард суперский, исторический почти, нет, отказался. Надеюсь, что Дана их теперь максимально будет игнорировать и держать подальше от титульника.
Когда интересно Рахмонов ныл?
+11
-3
+8
Ответ Чебурашка наш
Когда-нибудь до шовинистов дойдет, что не дерутся в Рамадан из-за плохой подготовки (отсутствие еды), а не из-за религиозных соображений Но это уже совсем другая история
А отсутствие еды не следствие ли религии исповедуемой? Не позорься
+8
-3
+5
Ответ Остап Бандера
Драться в шортиках за бабки не во время Рамадана не харам вообще ни разу, а вот в Рамадан низя. Потешно
Как они будут готовиться к бою, держа пост
+7
-3
+4
Ответ Alex Ivanov
Комментарий скрыт
А при чем тут бои без правил?
+3
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+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
потом Рахмонов с Чимаевым ноют, что им не дают чемпионского шанса, и будут ныть в будущем. Дана такого не забудет. Такой шанс, особенно Рахмонова касается, возглавить такой кард суперский, исторический почти, нет, отказался. Надеюсь, что Дана их теперь максимально будет игнорировать и держать подальше от титульника.
Если не ошибаюсь у Рахмонова травма и эта главная причина почему не будет драться а не Рамадан, просто не успевает восстановиться и не хочет проедать такой шанс.
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+3
Ответ кракен ночной лиги
Понятное дело кому? Анкалаев и Белал выражали готовность биться в рамадан. Плюс Чимаев уже дрался в Рамадан, а верить ему на слово, что больше не будет, ага, как же, этот парень балаболит на каждом углу
Вроде как, Чимаев отказался потому что у него проблема с визой США, поэтому он будет готовится на UFC Abu Dhabi или в Саудовской Аравии
+3
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+3
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Ну Дана конечно гений предлагать бой с Эдвардсом мусульманам, которые понятное дело на Рамадан откажутся
Вообще говоря, или ты спортсмен, или правоверный. В исламе предусмотрены послабления, если надо - значит не надо.
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Ответ Остап Бандера
Диалог, пожалуй, стоит окончить. Тут нужно что-то бронебойное.
Для тебя - несомненно
Вкинул ложь и провокацию, и не смог ее аргументировать
Бывает
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Ответ Чебурашка наш
Когда-нибудь до шовинистов дойдет, что не дерутся в Рамадан из-за плохой подготовки (отсутствие еды), а не из-за религиозных соображений Но это уже совсем другая история
Да ладно) Если чел по религиозным причинам поститься и не может драться, это нормально, а если мусульманам по религии вообще нельзя драться без причины и не важно когда, в месяц Рамадан или нет, это другое?)🤦 Чеб-ка ты наш)
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Ответ Чебурашка наш
Так при чем тут шорты и деньги))))))) Не позорься
При том, что как бы это запрещено в исламе, если что.
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Ответ Personology Center
Не просто голый торс, а от пупка до колена тело мужчины должны быть прикрыто. Не просто нанесение вреда, а есть конкретный достоверный хадис о том, что бить по лицу нельзя. Поэтому хоть в пальто, хоть в труселях, хоть платно, хоть бесплатно, в Рамадан, не в Рамадан, мусульманину запрещено участвовать в этом во всем по конкретной причине. Поэтому на Кавказе и была распространена именно борьба, пока не началось.
А от пупка выше можно?) По лицу нельзя, а по другим частям можно?) И я не писал что именно в Рамадан нельзя, я подкорректировал слова в том числе про месяц Рамадан.
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Ответ Остап Бандера
А отсутствие еды не следствие ли религии исповедуемой? Не позорься
Может ты бы не позорился? Постится может и православный ,если что. И он тоже тогда будет не готов драться. Дело именно в подготовке, несовместимой с постом, а не в шортиках.
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Кучей комментов оскорбили людей, на основе вброса какого то журналиста. Деградация на лицо.
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Ответ Остап Бандера
Драться в шортиках за бабки не во время Рамадана не харам вообще ни разу, а вот в Рамадан низя. Потешно
Раз написал такой пост, перед этим просветился бы! Не в шортиках (нельзя только выше колен), а с голым торсом, не драться за деньги, а наносить вред своему или другому здоровью, если на это нет оснований (самозащита).
И главное, во время месяца Рамадан все деяния увеличиваются многократно, благие дела и наоборот, что является главной причиной отказа!
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Ответ Остап Бандера
Драться в шортиках за бабки не во время Рамадана не харам вообще ни разу, а вот в Рамадан низя. Потешно
В Рамадан у них пост, а когда идет пост, ты не можешь быть в лучшей физической форме.
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Раз написал такой пост, перед этим просветился бы! Не в шортиках (нельзя только выше колен), а с голым торсом, не драться за деньги, а наносить вред своему или другому здоровью, если на это нет оснований (самозащита). И главное, во время месяца Рамадан все деяния увеличиваются многократно, благие дела и наоборот, что является главной причиной отказа!
Не просто голый торс, а от пупка до колена тело мужчины должны быть прикрыто. Не просто нанесение вреда, а есть конкретный достоверный хадис о том, что бить по лицу нельзя. Поэтому хоть в пальто, хоть в труселях, хоть платно, хоть бесплатно, в Рамадан, не в Рамадан, мусульманину запрещено участвовать в этом во всем по конкретной причине. Поэтому на Кавказе и была распространена именно борьба, пока не началось.
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Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Как они будут готовиться к бою, держа пост
Футболисты же готовятся. Каждый день на тренировке,по выходным и,иногда,по середине недели официальные матчи. Только не говори что подготовка и сам бой,намного тяжелей чем подготовка и сам матч. Это не так.
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Ответ Остап Бандера
При том, что как бы это запрещено в исламе, если что.
Так это запрещено не только в Рамадан, а весь год, если что
И я не уверен, что этот запрет вообще существует
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
А от пупка выше можно?) По лицу нельзя, а по другим частям можно?) И я не писал что именно в Рамадан нельзя, я подкорректировал слова в том числе про месяц Рамадан.
Я конкретизировал по какой важной причине (бить по лицу) запрещён этот спорт. ) А так да, в Рамадан тяжесть греха усиливается.
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Ответ Остап Бандера
А отсутствие еды не следствие ли религии исповедуемой? Не позорься
Так при чем тут шорты и деньги)))))))
Не позорься
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Менеджер Шавката сказал что ему не предлагали этот бой на UFC 300. Они знают наверное что у него травма, врачи вроде ему запретили драться до мая
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Рамадан 🌙
Зачем эти вбросы?
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Ответ DD KZ
Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) Саят Абдрахманов опроверг информацию об отказе выйти на бой с чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) на турнире UFC 300. «Мы не знаем, кого именно предлагали Леону Эдвардсу в соперники. Могу лишь сказать, что мы от такого предложения не отказывались, так как нам такое предложение в принципе не поступало. Поэтому нельзя утверждать, что Шавкат отказался от данного поединка, так как официального предложения не было.
забавный поворот. я уже запутался кому верить )
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