Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)

Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, отказавшихся от поединка с Леоном Эдвардсом.

«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников для поединка на UFC 300. Леон трижды согласился.

Мухаммаду не предлагали титульник с Эдвардсом (The Schmozone). Ранее Уайт заявил, что трое бойцов отказались драться с Леоном на UFC 300

«Дата не имеет значения». Мухаммад готов драться на UFC 300, несмотря на Рамадан