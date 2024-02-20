Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)
Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, отказавшихся от поединка с Леоном Эдвардсом.
«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников для поединка на UFC 300. Леон трижды согласился.
Мухаммаду не предлагали титульник с Эдвардсом (The Schmozone). Ранее Уайт заявил, что трое бойцов отказались драться с Леоном на UFC 300
«Дата не имеет значения». Мухаммад готов драться на UFC 300, несмотря на Рамадан
Такой шанс, особенно Рахмонова касается, возглавить такой кард суперский, исторический почти, нет, отказался. Надеюсь, что Дана их теперь максимально будет игнорировать и держать подальше от титульника.
«Мы не знаем, кого именно предлагали Леону Эдвардсу в соперники. Могу лишь сказать, что мы от такого предложения не отказывались, так как нам такое предложение в принципе не поступало. Поэтому нельзя утверждать, что Шавкат отказался от данного поединка, так как официального предложения не было.
Вкинул ложь и провокацию, и не смог ее аргументировать
Бывает
И главное, во время месяца Рамадан все деяния увеличиваются многократно, благие дела и наоборот, что является главной причиной отказа!
И я не уверен, что этот запрет вообще существует
Не позорься
Зачем эти вбросы?