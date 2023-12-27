Камил Гаджиев: «Гейджи – легкий соперник для Махачева. В этом бое нет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже неинтересны»

Камил Гаджиев не видит смысла в поединке между Махачевым и Гейджи.

«Не считаю, что этот бой будет интересным. Джастин Гейджи свой чемпионский уровень продемонстрировал в бою с Хабибом. В борьбе с Исламом не будет ничего нового. Это легкий бой для Махачева, и в нем не будет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже неинтересны», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гейджи – Махачеву: «Посмотрим, кто кому первым снесет голову»

Махачев ответил Гейджи: «Я могу не только снести тебе голову, будь осторожен 😉😴»