Рахмонов заявил, что был готов подраться с Мухаммадом в октябре: «К сожалению, сам Белал отказался»

Шавкат Рахмонов заявил, что был готов подраться с Белалом Мухаммадом в октябре

«Мне предложили титульный поединок [на UFC 307], который я принял. К сожалению, сам Белал отказался от боя, сославшись на проблемы с графиком. Он оказался не готов защищать пояс в эту дату. Посмотрим, что будет дальше.

До того, как он стал чемпионом, он говорил, что будет активным бойцом. Даже после завоевания пояса он обещал, что будет часто проводить защиты. Но свое слово он не сдержал – по крайней мере, на данный момент», – заявил полусредневес UFC Шавкат Рахмонов .

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