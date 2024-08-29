Шавкат Рахмонов заявил, что Белал Мухаммад отказался драться с ним в 2024 году
Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова не состоится в 2024 году
«После всех разговоров о том, что Белал собирается быть активным чемпионом, правда в том, что он даже не готов защищать титул в 2024 году», − написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
В последний раз Рахмонов дрался в декабре-2023, когда задушил Стивена Томпсона.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
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