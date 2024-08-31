Джонс − о проблемах с допингом: «Я старался доказать невиновность, и теперь пикограммы в нашем спорте легальны»
Джон Джонс заявил, что не считает себя виновным в употреблении допинга
«Я трудился над тем, чтобы доказать свою невиновность. Теперь пикограммы в нашем спорте легальны.
Честно говоря, все это не будет иметь значение через несколько лет, когда я буду платить за учебу детей.
Вы, ребята, все еще смеетесь на тем, что произошло на моей работе, а я в это время катаюсь на гольф-каре», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс дважды был уличен в употреблении допинга: в 2016 году в его пробе обнаружили блокатор эстрагенов, а в 2017 году − стероид туринабол.
Джон Джонс: «Мое наследие не пострадает, если я уйду на пенсию без боя с Аспиналлом»
Том Аспиналл: «Джонс действительно выиграл больше титульных боев, чем я. Правда, при помощи допинга»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости