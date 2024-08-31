Джонс − о проблемах с допингом: «Я старался доказать невиновность, и теперь пикограммы в нашем спорте легальны»

Джон Джонс заявил, что не считает себя виновным в употреблении допинга

«Я трудился над тем, чтобы доказать свою невиновность. Теперь пикограммы в нашем спорте легальны.

Честно говоря, все это не будет иметь значение через несколько лет, когда я буду платить за учебу детей.

Вы, ребята, все еще смеетесь на тем, что произошло на моей работе, а я в это время катаюсь на гольф-каре», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Джонс дважды был уличен в употреблении допинга: в 2016 году в его пробе обнаружили блокатор эстрагенов, а в 2017 году − стероид туринабол.

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