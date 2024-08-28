Уайт заявил, что бой Джонса и Миочича возглавит турнир UFC 309
Дана Уайт заявил, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича возглавит UFC 309
Турнир состоится в ночь на 17 ноября на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Президент UFC сообщил, что промоушен анонсирует поединок после того, как будет сформирован полный кард события.
Изначально планировалось, что титульный бой в тяжелом весе пройдет на турнире UFC 295, но Джонс получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию.
Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде.
Миочич (20-4) не выходил в октагон с марта-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну нокаутом.
Джонс призвал не недооценивать Миочича: «Несмотря на мнения казуалов, со Стипе шутки плохи»
Уайт − про споры в соцсетях о лучшем бойце P4P: «Если кто-то считает, что это не Джонс, то он не должен обсуждать бои»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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