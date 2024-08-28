Шон О’Мэлли: «Было бы классно провести бой с Мейвезером. Просто взять и вырубить его»

Шон О’Мэлли признался, что заинтересован в поединке с Флойдом Мейвезером

«Я посмотрел первый и третий раунды боя с Джоном Готти III. Флойд чертовски хорошо выглядел, разбирал соперника на части. Его комбинации выглядели невероятно круто.

Я против Флойда ? Да, было бы классно подраться с ним. Просто взять и вырубить его – это было бы безумие. Согласен даже на выставочный бой. 100%», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли .

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