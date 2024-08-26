Шон Тернер пошутил, что хочет осеменить коров Кевина Джонсона: «Хочу, чтобы ирландское семя было у русских коров»

Теги Кевин Джонсон бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

«Что бы я сделал с коровами Кевина? Я их всех осеменю (смеется). Чтобы ирландское семя у русских коров было», – заявил боксер Шон Тернер.

Ранее Джонсон сказал, что хочет открыть фермерское хозяйство в Вологодской области. Он намерен потратить гонорар от поединка на покупку фермы и коров.

Напомним, Кевин Джонсон и Шон Тернер подерутся 30 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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4 комментария
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Пожалуй хватит на сегодня интернета
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Вот это новый уровень трештока.
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Великий ирландский осеменитель №2 🤣🤣🤣
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