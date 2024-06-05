Ян не собирается завершать карьеру: «Мне один бой до титула»
Петр Ян заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да – стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
Ян (17-5) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Суна Ядуна. В первом раунде боя он получил разрыв передней крестообразной связки – сейчас боец проходит реабилитацию.
Ян − о следующем бое: «Планирую вернуться до конца года, в ноябре-декабре»
Ян − о бое с Верой: «Он любит гонять воздух, но время до зимы еще есть»
В общем, мимо ледокола не пройти.