Ян не собирается завершать карьеру: «Мне один бой до титула»

Петр Ян заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да – стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», – сказал экс-чемпион в легчайшем весе .

Ян (17-5) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Суна Ядуна. В первом раунде боя он получил разрыв передней крестообразной связки – сейчас боец проходит реабилитацию.

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