Ян не собирается завершать карьеру: «Мне один бой до титула»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

«У меня есть желание, я хочу и могу конкурировать. Уже скучаю по боям. Если этого желания нет, то да – стоит уходить. Но я могу и хочу выступать. Мне один бой до титула. Нужно кого-то победить», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Ян (17-5) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Суна Ядуна. В первом раунде боя он получил разрыв передней крестообразной связки – сейчас боец проходит реабилитацию.

Ян − о следующем бое: «Планирую вернуться до конца года, в ноябре-декабре»

Ян − о бое с Верой: «Он любит гонять воздух, но время до зимы еще есть»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В теории-да ,один бой. Но только если это грузин. Все остальные сехуды с фигиредами- минимум два победных боя. Но второй, опять же, должен быть с грузином ,если он не будет на тот момент чемпионом.
В общем, мимо ледокола не пройти.
+2
0
+2
Мечты.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий