Ян не исключил поединок с Умаром Нурмагомедовым: «Все возможно»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Петр Ян допустил проведение боя с Умаром Нурмагомедовым.

«Да, все возможно. Тут уже вопрос руководства UFC и матчмейкинга, как они этот бой видят. У меня с [Кори] Сэндхагеном есть свои моменты, я его победил.

Сейчас много ребят поднимаются, тот же Умар поднимается в топ, будет интересно», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Ян (17-5) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Суна Ядуна судейским решением.

Нурмагомедов (17-0) в марте победил Бекзата Алмахана.

Умар Нурмагомедов: «Зачем мне бороться с Яном? Не вижу в нем соперника и никогда не видел. Его можно забороть, повалить, спину забрать»

Ян – о словах Умара Нурмагомедова: «В его возрасте я уже был чемпионом»

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