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UFC 306: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

Где и во сколько смотреть турнир UFC 306?

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Начало турнира − в 02:30 по мск.

Главные бои турнира

Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

О’Мэлли – Двалишвили: «Я думал, что Georgia – это штат. Виноват»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
logoБрайан Ортега
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoАлекса Грассо
UFC 306
logoДиего Лопес
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