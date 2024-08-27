UFC 306: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.
Где и во сколько смотреть турнир UFC 306?
Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Начало турнира − в 02:30 по мск.
Главные бои турнира
Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили;
Брайан Ортега – Диего Лопес;
Даниэль Селльхубер – Эстебан Рибовиц;
Рональдо Родригес – Оде Осборн.
Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»
О’Мэлли – Двалишвили: «Я думал, что Georgia – это штат. Виноват»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости