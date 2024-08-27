UFC 306: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в главном бою которого пройдет поединок за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили .

Где и во сколько смотреть турнир UFC 306?

Прямую трансляцию турнира проведут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Начало турнира − в 02:30 по мск.

Главные бои турнира

Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили;

Алекса Грассо – Валентина Шевченко ;

Брайан Ортега – Диего Лопес;

Даниэль Селльхубер – Эстебан Рибовиц;

Рональдо Родригес – Оде Осборн.

Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

О’Мэлли – Двалишвили: «Я думал, что Georgia – это штат. Виноват»