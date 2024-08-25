О’Мэлли – Двалишвили: «Я думал, что Georgia – это штат. Виноват»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли ответил на угрозы Мераба Двалишвили.

«Я думал, что Georgia – это штат. Виноват», – отреагировал в соцсетях чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Штат Джорджия (США) пишется по-английски Georgia – как и Грузия.

Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах–коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

О’Мэлли уверен в досрочной победе над Двалишвили: «У него такая огромная голова – по ней трудно не попасть»

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4 комментария
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в принципе это и есть штат фактически
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Это и есть часть сша, марионетки
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