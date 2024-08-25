Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили обиделся на шутку Шона О’Мэлли о грузинах.

«Шон, ты проявляешь неуважение ко мне – это одно. Мы будем профессионалами и решим это в клетке. Но сейчас ты и твой тренер перешли черту, проявив неуважение к моей стране.

Ты заплатишь за это, когда я увижу тебя за пределами клетки», – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

Ранее О’Мэлли написал: «Неужели все грузины – коротышки?»

Напомним, О’Мэлли и Двалишвили подерутся в главном событии UFC 306.

Опубликован официальный трейлер турнира UFC 306: О’Мэлли − Мераб, Грассо − Шевченко

О’Мэлли уверен в досрочной победе над Двалишвили: «У него такая огромная голова – по ней трудно не попасть»

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12 комментариев
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Почему он не живет в своей стране? Разве этим он не проявляеи к ней неуважение сам?
Можно тренироваться в штатах, а жить на родине. Хабибу это не мешало!
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"Но сейчас ты и твой тренер перешли черту, проявив неуважение к моей стране".
К какой именно? Помнится двалишвили кем себя только не называл. То он грузин, то американец, то блин мексиканец (и размахивал мексиканским флагом).
Такую прости...тку как этот коротышка ещё поискать надо. Адесанья отдыхает.
+29
-3
+26
нормально к обоим отношусь, но что они такие все обидчивые, детский сад, пусть Мераб на свой бой подтянет своего земляка чемпиона по армреслингу, он явно не коротышка))
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Шон грузин с армянами путает
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Ответ Горец Юнайтед
Потому что есть здоровый трешток, а есть грань. Зачем затрагивать семью, национальность, родину или религию? Если кто то это считает пустяком и одобряет, то у этого человека явные проблемы с такими понятиями как честь и воспитание. Надеюсь ты всё же не такой
Два друга-грузина на него газуют. Почему он не может им ответить? Затрагивать национальность где считается неприемлемым? В России? На Кавказе? В Европе? В Америке? Почему американцы должны делать именно такой трешток, который устроит грузин или африканцев? Детский сад. Пусть тогда условный Анкалаев не стоит как пень на фейстуфейс, а делает шоу. Нет же, он делает так, как считает нужным и как принято у него дома, так и Шон поступает также.
+4
-1
+3
Ответ Жора где ты был?
Почему он не живет в своей стране? Разве этим он не проявляеи к ней неуважение сам? Можно тренироваться в штатах, а жить на родине. Хабибу это не мешало!
а тебе какая разница где он живет?
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0
+1
Ответ Жора где ты был?
Почему он не живет в своей стране? Разве этим он не проявляеи к ней неуважение сам? Можно тренироваться в штатах, а жить на родине. Хабибу это не мешало!
Это другое)
0
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0
Ответ Дмитрий Кобзарь
нормально к обоим отношусь, но что они такие все обидчивые, детский сад, пусть Мераб на свой бой подтянет своего земляка чемпиона по армреслингу, он явно не коротышка))
Потому что есть здоровый трешток, а есть грань. Зачем затрагивать семью, национальность, родину или религию? Если кто то это считает пустяком и одобряет, то у этого человека явные проблемы с такими понятиями как честь и воспитание. Надеюсь ты всё же не такой
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Ответ Baronet
Шон грузин с армянами путает
Ты и есть коротышка по жизни
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Ответ Baronet
Шон грузин с армянами путает
В любом народе есть высокие и не высокие. Чушпан
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