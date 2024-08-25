Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»
Мераб Двалишвили обиделся на шутку Шона О’Мэлли о грузинах.
«Шон, ты проявляешь неуважение ко мне – это одно. Мы будем профессионалами и решим это в клетке. Но сейчас ты и твой тренер перешли черту, проявив неуважение к моей стране.
Ты заплатишь за это, когда я увижу тебя за пределами клетки», – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.
Ранее О’Мэлли написал: «Неужели все грузины – коротышки?»
Напомним, О’Мэлли и Двалишвили подерутся в главном событии UFC 306.
Опубликован официальный трейлер турнира UFC 306: О’Мэлли − Мераб, Грассо − Шевченко
О’Мэлли уверен в досрочной победе над Двалишвили: «У него такая огромная голова – по ней трудно не попасть»
Можно тренироваться в штатах, а жить на родине. Хабибу это не мешало!
К какой именно? Помнится двалишвили кем себя только не называл. То он грузин, то американец, то блин мексиканец (и размахивал мексиканским флагом).
Такую прости...тку как этот коротышка ещё поискать надо. Адесанья отдыхает.