Двалишвили ответил О’Мэлли на шутку о грузинах-коротышках: «Это неуважение к моей стране. Ты заплатишь за это за пределами клетки»

Мераб Двалишвили обиделся на шутку Шона О’Мэлли о грузинах.

«Шон, ты проявляешь неуважение ко мне – это одно. Мы будем профессионалами и решим это в клетке. Но сейчас ты и твой тренер перешли черту, проявив неуважение к моей стране.

Ты заплатишь за это, когда я увижу тебя за пределами клетки», – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.

Ранее О’Мэлли написал: «Неужели все грузины – коротышки?»

Напомним, О’Мэлли и Двалишвили подерутся в главном событии UFC 306.

Опубликован официальный трейлер турнира UFC 306: О’Мэлли − Мераб, Грассо − Шевченко

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