Царукян − о борцовской схватке с Садулаевым: «Мы просто игрались. Если бы он включился, то я бы летал из стороны в сторону»
Арман Царукян высказался о борцовской схватке с Абдулрашидом Садулаевым
«Я не работаю с парнями, которые весят больше меня. Работал с теми, кто тяжелее на 3-4 килограмма, но не с теми, кто больше на 10-15 килограммов.
Садулаев? Мы же просто игрались, не работали. Прочувствовал ли его мощь? Да нет, если бы он ее включил, я бы летал из стороны в сторону», − сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян выложил видео схватки с Садулаевым: «Против лучшего борца планеты»
Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
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