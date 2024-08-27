Царукян − о борцовской схватке с Садулаевым: «Мы просто игрались. Если бы он включился, то я бы летал из стороны в сторону»

Арман Царукян высказался о борцовской схватке с Абдулрашидом Садулаевым

«Я не работаю с парнями, которые весят больше меня. Работал с теми, кто тяжелее на 3-4 килограмма, но не с теми, кто больше на 10-15 килограммов.

Садулаев? Мы же просто игрались, не работали. Прочувствовал ли его мощь? Да нет, если бы он ее включил, я бы летал из стороны в сторону», − сказал легковес UFC Арман Царукян .

Царукян выложил видео схватки с Садулаевым: «Против лучшего борца планеты»

Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»