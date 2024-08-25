Царукян подтвердил, что у него есть два гражданства: «Летал в Ереван за паспортом. У меня два гражданства – России и Армении»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян признался, что у него два гражданства.

«Завтра я улетаю, просто поехал в Ереван забрать паспорт.

Да, у меня два гражданства – России и Армении», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Хукер – о Царукяне: «Ненавижу Армана. Хочу размазать ему морду. Он просто придурок и несет годами какую-то чушь»

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10 комментариев
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ну молодец, засуетился, перестраховался на всякий, а то вдруг повестка в госуслугах нарисуется
+21
-1
+20
Ответ Антон Огурцов
Как и у ребят, которые узбекам и албанцам принесли медали медали на олимпиаде и которым кадыров подарил подарки. Но армян в России принижают, поэтому ничего не дадут.
Пьяный?
+12
-1
+11
Всю дорогу бьётся под флагом Армении, а паспорт получил только сейчас?
+4
-2
+2
Уважаю! Поехал защищать родину, но пока получал паспорт Карабах уже отошел азербайджанцам. Не успел, бывает.
+2
0
+2
Ответ barcelonistas
Всю дорогу бьётся под флагом Армении, а паспорт получил только сейчас?
бойцы могут выйти с любым флагом, UFC наплевать какую вы предоставляете, даже можно на каждом бое
+2
0
+2
и правильно сделал)
0
0
0
Ответ Антон Огурцов
Как и у ребят, которые узбекам и албанцам принесли медали медали на олимпиаде и которым кадыров подарил подарки. Но армян в России принижают, поэтому ничего не дадут.
Они сами могут принизить кого хочешь о чем ты.
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