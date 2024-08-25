Царукян подтвердил, что у него есть два гражданства: «Летал в Ереван за паспортом. У меня два гражданства – России и Армении»
Арман Царукян признался, что у него два гражданства.
«Завтра я улетаю, просто поехал в Ереван забрать паспорт.
Да, у меня два гражданства – России и Армении», – заявил боец UFC Арман Царукян.
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