Царукян – об оскорблениях Хукера: «Они умеют говорить только на камеру, а когда видят вживую, то начинают прятаться, чтобы их не увидели»

Теги UFC MMA Дэн Хукер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян отреагировал на оскорбления со стороны Дэна Хукера.

«Оскорбления Хукера? Они умеют говорить только на камеру, а когда видят вживую, то начинают прятаться, чтобы их не увидели.

Чарльз Оливейра опаснее Дэна. Это другого уровня боец, а Дэн Хукер... это Дэн Хукер», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Хукер – о Царукяне: «Ненавижу Армана. Хочу размазать ему морду. Он просто придурок и несет годами какую-то чушь»

Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»

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3 комментария
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То, что Хукер и Оливейра - это два разных уровня вряд ли кто-то поспорит.
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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