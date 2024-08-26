Царукян – об оскорблениях Хукера: «Они умеют говорить только на камеру, а когда видят вживую, то начинают прятаться, чтобы их не увидели»
Арман Царукян отреагировал на оскорбления со стороны Дэна Хукера.
«Оскорбления Хукера? Они умеют говорить только на камеру, а когда видят вживую, то начинают прятаться, чтобы их не увидели.
Чарльз Оливейра опаснее Дэна. Это другого уровня боец, а Дэн Хукер... это Дэн Хукер», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Хукер – о Царукяне: «Ненавижу Армана. Хочу размазать ему морду. Он просто придурок и несет годами какую-то чушь»
Царукян – о поединке с Махачевым: «Сейчас обсуждаем декабрь. Если он не вернется до весны, то UFC может ввести временный пояс»
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