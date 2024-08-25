Борщев – о победе над Ллонтопом: «Было очень непросто. Готов вернуться, как только появится возможность»

Вячеслав Борщев прокомментировал победу над Джеймсоном Ллонтопом.

«Большое спасибо UFC за возможность здесь выступить. Испытываю прекрасные чувства, когда снова оказываюсь в октагоне.

Хотел бы поздравить с днем рождения своего первого тренера. Благодарю всю команду. Это было очень непросто. Готов вернуться, как только появится такая возможность», – заявил боец UFC Вячеслав Борщев.

Напомним, Борщев победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96.

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