Борщев – о победе над Ллонтопом: «Было очень непросто. Готов вернуться, как только появится возможность»
Вячеслав Борщев прокомментировал победу над Джеймсоном Ллонтопом.
«Большое спасибо UFC за возможность здесь выступить. Испытываю прекрасные чувства, когда снова оказываюсь в октагоне.
Хотел бы поздравить с днем рождения своего первого тренера. Благодарю всю команду. Это было очень непросто. Готов вернуться, как только появится такая возможность», – заявил боец UFC Вячеслав Борщев.
Напомним, Борщев победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96.
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