Сехудо – о Борральо: «Новый претендент на титул в среднем весе! У него есть все!»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо восхищен победой Борральо над Каннониром.

«Отличный бой! У нас новый претендент на титул в средней весовой категории! У него есть все!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Напомним, в главном событии UFC on ESPN 62 Кайо Борральо победил единогласным решением судей Джареда Каннонира.

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