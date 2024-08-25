Сехудо – о Борральо: «Новый претендент на титул в среднем весе! У него есть все!»
Генри Сехудо восхищен победой Борральо над Каннониром.
«Отличный бой! У нас новый претендент на титул в средней весовой категории! У него есть все!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, в главном событии UFC on ESPN 62 Кайо Борральо победил единогласным решением судей Джареда Каннонира.
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