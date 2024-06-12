Доминик Круз: «Хочу реванш с Сехудо на UFC 306»

Доминик Круз хочет реванш с Генри Сехудо.

«Я бы хотел провести реванш с Генри Сехудо в День независимости Мексики на арене «Сфера». Думаю, что мы могли бы устроить потрясающе красивый бой», – заявил экс-чемпион UFC Доминик Круз.

Напомним, в мае 2020-го Сехудо победил Круза техническим нокаутом во втором раунде.

Жозе Альдо: «Я хотел подраться с Сэндхагеном и Сехудо, но они отказались»

Уайт раскритиковал Сехудо: «В боевых видах спорта нельзя брать трехлетний перерыв»