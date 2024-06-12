Доминик Круз: «Хочу реванш с Сехудо на UFC 306»
Доминик Круз хочет реванш с Генри Сехудо.
«Я бы хотел провести реванш с Генри Сехудо в День независимости Мексики на арене «Сфера». Думаю, что мы могли бы устроить потрясающе красивый бой», – заявил экс-чемпион UFC Доминик Круз.
Напомним, в мае 2020-го Сехудо победил Круза техническим нокаутом во втором раунде.
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