Доминик Круз: «Хочу реванш с Сехудо на UFC 306»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Доминик Круз Бокс/MMA/UFC

Доминик Круз хочет реванш с Генри Сехудо.

«Я бы хотел провести реванш с Генри Сехудо в День независимости Мексики на арене «Сфера». Думаю, что мы могли бы устроить потрясающе красивый бой», – заявил экс-чемпион UFC Доминик Круз.

Напомним, в мае 2020-го Сехудо победил Круза техническим нокаутом во втором раунде.

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