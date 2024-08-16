Менеджер Хабиба о проблемах с налогами: «Стандартная ситуация, которая может случиться с каждым. Историю раздули»

Менеджер Хабиба рассказал подробности истории с налоговой задолженностью.

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе выплатил Федеральной налоговой службе 302 миллиона рублей, полностью погасив задолженность.

«Действительно, в отношении Хабиба проводилась проверка. Все это время мы вели конструктивную работу с органами ФНС, предоставляли всю необходимую документацию в установленном порядке, с жалобой в вышестоящий налоговый орган, который все проверил и принял наши доводы.

У нас был сложный, с точки зрения толкования норм права, вопрос о налогах на сумму порядка 26 миллионов рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган – другое, но, опять-таки благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа, мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке.

Речь никогда не шла о неуплате или избегании выплат налогов. Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму. Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

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