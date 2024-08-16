Менеджер Хабиба о проблемах с налогами: «Стандартная ситуация, которая может случиться с каждым. Историю раздули»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Менеджер Хабиба рассказал подробности истории с налоговой задолженностью.

Ранее стало известно, что бывший чемпион UFC в легком весе выплатил Федеральной налоговой службе 302 миллиона рублей, полностью погасив задолженность.

«Действительно, в отношении Хабиба проводилась проверка. Все это время мы вели конструктивную работу с органами ФНС, предоставляли всю необходимую документацию в установленном порядке, с жалобой в вышестоящий налоговый орган, который все проверил и принял наши доводы.

У нас был сложный, с точки зрения толкования норм права, вопрос о налогах на сумму порядка 26 миллионов рублей. Юристы имели одно мнение, налоговый орган – другое, но, опять-таки благодаря конструктивной работе и после проверки вышестоящего налогового органа, мы оплатили вышеуказанную сумму со всеми пенями в установленном порядке.

Речь никогда не шла о неуплате или избегании выплат налогов. Терпеливо ждали решения налогового органа, чтобы по итогу выплатить требуемую законом сумму. Ситуация на самом деле стандартная, которая может случиться с любым гражданином. Но, к большому сожалению, историю раздули до великих масштабов», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

У Хабиба проблемы с налоговой. Правда ли, что он должен ₽300 млн?

Конор о Хабибе: «Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал»

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаю, чтобы каждый из нас мог себе позволить недоплатить подоходный налог в триста мультов! 😁
+44
0
+44
Задолженность в 302 миллиона - действительно, абсолютно стандартная ситуация, может случиться абсолютно с каждым!
+46
-5
+41
Ответ Mohnatiy
Желаю, чтобы каждый из нас мог себе позволить недоплатить подоходный налог в триста мультов! 😁
Лучше пожелать чтоб каждый мог уплатить такую сумму
+29
-4
+25
Ну да, для Дагестана это стандартная ситуация
+15
-2
+13
Ответ Mohnatiy
Желаю, чтобы каждый из нас мог себе позволить недоплатить подоходный налог в триста мультов! 😁
Лучше иметь доход, с которого такой налог насчитан.)))
+11
0
+11
Ответ Ебздрогыч
Задолженность в 302 миллиона - действительно, абсолютно стандартная ситуация, может случиться абсолютно с каждым!
с каждым, у кого много денег
+15
-6
+9
У всех же такое было?)))
+7
0
+7
Ну да, у меня сосед слился в лучший и мир и остался мне торчать 300₽
+6
0
+6
Ответ Сергей
Ну да, у меня сосед слился в лучший и мир и остался мне торчать 300₽
Каков хитрец
+7
-1
+6
Ответ Сергей
Ну да, у меня сосед слился в лучший и мир и остался мне торчать 300₽
Нашел способ не платить
+5
0
+5
В табачке должен 7 рублей за сигареты.
Так что в принципе с каждым может случится подобное )))
+3
0
+3
Каждый может зайти в не ту дверь
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Задолженность в 302 миллиона - действительно, абсолютно стандартная ситуация, может случиться абсолютно с каждым!
ты умеешь понимать прочитанное, сумма в 26 миллионов, а не 300, как кто-то хотел
0
0
0
Ответ Фредди5
Ну да, для Дагестана это стандартная ситуация
поделись статистикой, официальной, а не со всяких н.а.ц.и.с.т.к.и.х сайтов вроде царьграда
0
0
0
Ответ Перешёл Рубикон
Каждый может зайти в не ту дверь
Желаю, чтобы каждый мог из неё выйти! 🙌
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий