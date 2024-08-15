Хабиб погасил задолженность перед ФНС, выплатив более 300 млн рублей

Хабиб Нурмагомедов полностью погасил задолженность перед ФНС.

Бывший чемпион UFC в легком весе выплатил Федеральной налоговой службе 302 миллиона рублей.

О задолженности Нурмагомедова из-за неуплаты налогов стало известно в начале июля. Долг стал поводом для блокировки счетов экс-бойца – позже ФНС закрыла несколько фирм Хабиба, указав в качестве причины недостоверную информацию в документах.

В августе телеграм-канал Mash сообщил, что судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 миллионов рублей.

У Хабиба проблемы с налоговой. Правда ли, что он должен ₽300 млн?

Конор о Хабибе: «Он не представляет Россию. Погряз в долгах и сбежал»