Хабиб погасил задолженность перед ФНС, выплатив более 300 млн рублей

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов полностью погасил задолженность перед ФНС.

Бывший чемпион UFC в легком весе выплатил Федеральной налоговой службе 302 миллиона рублей.

О задолженности Нурмагомедова из-за неуплаты налогов стало известно в начале июля. Долг стал поводом для блокировки счетов экс-бойца – позже ФНС закрыла несколько фирм Хабиба, указав в качестве причины недостоверную информацию в документах.

В августе телеграм-канал Mash сообщил, что судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 миллионов рублей.

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50 комментариев
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29-1
+146
-8
+138
Ответ Desperadoes
29-1
ФНС > ЮФС
+107
-3
+104
Ответ mbauer
Что раньше мешало?
Кредитная история плохая была,видимо микрокредитнулся ща
+27
-2
+25
Что раньше мешало?
+25
-5
+20
Как бы не старался, ФНС не вернёт джакузи
+20
-8
+12
Ответ Я Русский
А стоило ли раздувать???
Не раздули бы - не заплатил
+9
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+7
Ответ Desperadoes
29-1
))))
+6
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+5
Извинился.
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+5
Ответ Oskar Aytmatov
Ну может не знал, что надо платить, с некоторыми странами есть соглашения для избежания двойного налогообложения.
У него конторы в России находятся, сервисы-товары продаются в России. Причем тут двойное налогооблажение?))
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На самом деле давно пора, удивительно что вообще такая ситуация образовалась
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Припугнули Рафика.
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Ответ Hitryi Plan
как бы ни хейтили его все эти годы,он так и не осудил сво.красава
Не осудил потому что ген осторожности мешает, он очень изберателен в осуждениях, осуждает только когда ему ничего не грозит
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Ну все,теперь урусы заживут))
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Ой,а где Саньки,которые что то там говорили,смешивая религию
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Жирному тирамису не убежать
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Юфь! Что за налогоплательщик этот тигр!
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Интересно, что сейчас урусы придумают
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Интересно когда вернётся в октагон теперь? ))
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2 млн сверху, чтоб точно отвалили
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Такими темпами Хабиб скоро вернется в октагон!
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Ответ янетыитынея
У него конторы в России находятся, сервисы-товары продаются в России. Причем тут двойное налогооблажение?))
Вы — его бухгалтер, юрист или финансовый консультант? Откуда такая уверенность в том, какие у него источники доходов и где они находятся?
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-2
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Не верю что заплатил.
+6
-6
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Ответ Desperadoes
29-1
лучший
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Ответ Desperadoes
29-1
Думаю, это будет в топах по итогам месяца
0
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Нормально так!!!300лямов за раз.Живёт сейчас спокойно
+1
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