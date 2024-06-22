Топурия − Конору: «Ты сломан ментально, потому что сомневаешься в себе, сука»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор натив контент Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия оскорбил Конора Макгрегора.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что намерен выходить в клетку только здоровым: из-за перелома пальца он снялся с боя против Майкла Чендлера.

«Ты сломан ментально, это самый главный урок. Ты сомневаешься в себе, в своих навыках и подготовке. Поэтому ты и слился, сука», − написал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Конор закончился – хватит иллюзий

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11 комментариев
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Ну пускай Топурия сломает себе палец и после этого сразу идёт в клетку. Покажи класс!
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Сломай палец и выйди в клетку.
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Ответ Андрей Макаров
Комментарий удален модератором
Скорее просто хочет в новостные ленты попасть, и чтобы его имя стояло рядом с именем Конора..
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Ответ Кирилл Конопельченко
Сломай палец и выйди в клетку.
Перейра вышел с Хилом и победил. Хабиб вышел с Гэтжи и победил
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Комментарий удален модератором
Куда ты лезешь на батю сынок?
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кто нибудь, заткните уже эту полуиспанку)
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в лицо не скажет
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В твиттере кто-то в комментариях Топурии ответил сравнением его татуировок и татуировок Конора. На этом, в принципе, разговор можно заканчивать)
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Ответ Savardus
Ну пускай Топурия сломает себе палец и после этого сразу идёт в клетку. Покажи класс!
Как все за этот палец ухватились, будто он там ногу сломал. Бой отменили за 3 недели. Какой нахрен палец. За это время любой палец восстановиться сможет, чтобы выйти на бой мог с обезболом.

Перейра сломал палец перед боем с Хиллом.
Хабиб сломал палец перед боем с Гэтжи.

И это только то, что я сейчас вспомнил!
Этот алкаш и наркоман не собирался сниматься из-за пальца. Он забухал или снюхался. Поэтому и была странная тишина. Какие нахрен замалчивания при банальной травме?

Конор закончился. Ему бы свою жизнь спасти и не скатиться
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Ответ umahanov87
Перейра вышел с Хилом и победил. Хабиб вышел с Гэтжи и победил
Выходить надо было с автобуса, а не с купленным щенком.
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