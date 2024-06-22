Топурия − Конору: «Ты сломан ментально, потому что сомневаешься в себе, сука»

Илия Топурия оскорбил Конора Макгрегора.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что намерен выходить в клетку только здоровым: из-за перелома пальца он снялся с боя против Майкла Чендлера.

«Ты сломан ментально, это самый главный урок. Ты сомневаешься в себе, в своих навыках и подготовке. Поэтому ты и слился, сука», − написал чемпион в полулегком весе .

Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком

Конор закончился – хватит иллюзий