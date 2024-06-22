Топурия − Конору: «Ты сломан ментально, потому что сомневаешься в себе, сука»
Илия Топурия оскорбил Конора Макгрегора.
Ранее Конор Макгрегор заявил, что намерен выходить в клетку только здоровым: из-за перелома пальца он снялся с боя против Майкла Чендлера.
«Ты сломан ментально, это самый главный урок. Ты сомневаешься в себе, в своих навыках и подготовке. Поэтому ты и слился, сука», − написал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Конор снялся с боя против Чендлера из-за травмы мизинца. Махачев назвал его цыпленком
Перейра сломал палец перед боем с Хиллом.
Хабиб сломал палец перед боем с Гэтжи.
И это только то, что я сейчас вспомнил!
Этот алкаш и наркоман не собирался сниматься из-за пальца. Он забухал или снюхался. Поэтому и была странная тишина. Какие нахрен замалчивания при банальной травме?
Конор закончился. Ему бы свою жизнь спасти и не скатиться