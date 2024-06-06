Умар Кремлев: «Не понимаю тех, кто готовы выступать на ОИ без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, предатели»

Умар Кремлев заявил, что россиянам нельзя ехать на ОИ без флага и гимна.

«Когда в боксе был выбор остаться, но выступать под нейтральным флагом, я сказал так: либо я останусь, либо уйду, но IBA не будет существовать.

Мне было бы стыдно нашим детям говорить, что они будут выступать без флага и гимна. У нас есть страна, матушка Россия, и мы все должны быть за нее.

Не понимаю тех, кто готовы выступать без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, они предатели − те, кто поехал без флага и гимна. Они готовы поехать ради денег и ради славы. Разве это правильно?» − сказал президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что Кремлев возглавляет IBA с 2020 года, а до этого был генеральным секретарем Федерации бокса России.

Российские боксеры участвовали в Олимпийских играх 2020 года в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна.

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