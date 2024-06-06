Умар Кремлев: «Не понимаю тех, кто готовы выступать на ОИ без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, предатели»
Умар Кремлев заявил, что россиянам нельзя ехать на ОИ без флага и гимна.
«Когда в боксе был выбор остаться, но выступать под нейтральным флагом, я сказал так: либо я останусь, либо уйду, но IBA не будет существовать.
Мне было бы стыдно нашим детям говорить, что они будут выступать без флага и гимна. У нас есть страна, матушка Россия, и мы все должны быть за нее.
Не понимаю тех, кто готовы выступать без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, они предатели − те, кто поехал без флага и гимна. Они готовы поехать ради денег и ради славы. Разве это правильно?» − сказал президент IBA Умар Кремлев.
Напомним, что Кремлев возглавляет IBA с 2020 года, а до этого был генеральным секретарем Федерации бокса России.
Российские боксеры участвовали в Олимпийских играх 2020 года в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна.
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Ну если для него ФЛАГ - равносилен МАТЕРИ.
Жаль мне его мать, флаг у нас в ХХ веке - меняли дважды ☝️
Манкурт одним словом
Спрашивают призывника на комиссии:
-Ты где хочешь служить ?-
-В авиации.-
-Ты по здоровью не проходишь.-
-Тогда в ПВО-
-Почему ???-
-Я летать не буду - никто летать не будет !!!-
Мы фамилию и страну не меняли, родителей своих не предавали и свою страну любим. И не Лутфуллоеву учить нас как жить в России и кого любить.
Очень жаль, что товарищ не озвучил эти занимательные факты.
Ну ну,хоть один мой комментарий найдешь в поддержку?