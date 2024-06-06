Умар Кремлев: «Не понимаю тех, кто готовы выступать на ОИ без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, предатели»

Теги Париж-2024 бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев заявил, что россиянам нельзя ехать на ОИ без флага и гимна.

«Когда в боксе был выбор остаться, но выступать под нейтральным флагом, я сказал так: либо я останусь, либо уйду, но IBA не будет существовать.

Мне было бы стыдно нашим детям говорить, что они будут выступать без флага и гимна. У нас есть страна, матушка Россия, и мы все должны быть за нее.

Не понимаю тех, кто готовы выступать без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, они предатели − те, кто поехал без флага и гимна. Они готовы поехать ради денег и ради славы. Разве это правильно?» − сказал президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что Кремлев возглавляет IBA с 2020 года, а до этого был генеральным секретарем Федерации бокса России.

Российские боксеры участвовали в Олимпийских играх 2020 года в Токио, несмотря на отсутствие флага и гимна.

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20 комментариев
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И от фамилии тоже отказываться нехорошо, правда, "Кремлёв"?
+26
0
+26
Таджик-уголовник у нас теперь моральный камертон и учит нас жизни. Дожили...
+26
-1
+25
... Сказал человек, который отказался от фамилии и отца, и матери.
+19
0
+19
🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Ну если для него ФЛАГ - равносилен МАТЕРИ.
Жаль мне его мать, флаг у нас в ХХ веке - меняли дважды ☝️
+10
0
+10
Сказал бывший Таджик Лофтуллаев который поменял и фамилию и религию и страну.
Манкурт одним словом
+11
-1
+10
Грустно что живу в стране с такими людьми как этот ,.. даже незнаю как назвать гниль.
+7
-1
+6
Но когда гражданин Таджикистана Лутфуллоев отказывается от фамилии чтобы замести уголовное прошлое и принимает гражданство России - это нормально. Смотрите не перепутайте.
+8
-2
+6
Ответ Харламов Никита
🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Ну если для него ФЛАГ - равносилен МАТЕРИ. Жаль мне его мать, флаг у нас в ХХ веке - меняли дважды ☝️
так эта вафля от своей фамилии отказалась,а ты про какой-то флаг
+6
-1
+5
Это же сколько в РФ предателей собралось за несколько последних олимпиад. Это, что получается, Кремлев уважаемых людей хочет опозорить? А не вражеский ли он агент?
+3
0
+3
Зависть плохое чувство.

Спрашивают призывника на комиссии:
-Ты где хочешь служить ?-
-В авиации.-
-Ты по здоровью не проходишь.-
-Тогда в ПВО-
-Почему ???-
-Я летать не буду - никто летать не будет !!!-
+3
0
+3
Ответ Муся Никитова
Грустно что живу в стране с такими людьми как этот ,.. даже незнаю как назвать гниль.
Это он с нами живёт, а не мы с ним.
Мы фамилию и страну не меняли, родителей своих не предавали и свою страну любим. И не Лутфуллоеву учить нас как жить в России и кого любить.
+3
0
+3
главные предатели страны это такие функционеры
+3
-1
+2
Ответ Бронислав Каминский
А можно как-то обратно в Гиссар этого манкурта?И заодно остальных замоташек своих и прочих ценных специалистов
Такие как этот «Кремлев» принимали решение по СВО. И ты их поддерживаешь, а тут решил пожурить. Лицемерненько
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Тут проблема в том, что мы сами придаём слишком большое значение ОИ и победам в них. А Запад видит, что это важно для нас - и бьёт в эти точки. Проще нужно относиться к этим ОИ - вот как к Евровидению. Нет нас на Евровидении - и нам по барабану)) Вот и к ОИ нужно относиться подобным образом.
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Надо всего лишь немного потерпеть! в 2036 или чуть позже в 2042 году спортсменов из России вернут.
Очень жаль, что товарищ не озвучил эти занимательные факты.
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К стенду всех предателей! Ура, товарищи!
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шел бы он на сво..
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Ответ Voodooosh
Такие как этот «Кремлев» принимали решение по СВО. И ты их поддерживаешь, а тут решил пожурить. Лицемерненько
". И ты их поддерживаешь"
Ну ну,хоть один мой комментарий найдешь в поддержку?
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