Рой Джонс советует Тайсону отказаться от боя с Полом: «В таком возрасте лучше поберечься»

Рой Джонс-младший считает, что Майку Тайсону лучше не драться с Джейком Полом.

«Желаю Майку поберечь здоровье и больше не выходить на ринг. В таком возрасте лучше уже поберечься», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Сегодня стало известно, что боксерский поединок между Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен из-за проблем со здоровьем у Майка.

Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?