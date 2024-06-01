Рой Джонс советует Тайсону отказаться от боя с Полом: «В таком возрасте лучше поберечься»
Рой Джонс-младший считает, что Майку Тайсону лучше не драться с Джейком Полом.
«Желаю Майку поберечь здоровье и больше не выходить на ринг. В таком возрасте лучше уже поберечься», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Сегодня стало известно, что боксерский поединок между Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен из-за проблем со здоровьем у Майка.
Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе