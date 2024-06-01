Рой Джонс советует Тайсону отказаться от боя с Полом: «В таком возрасте лучше поберечься»

Теги Майк Тайсон Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс-младший считает, что Майку Тайсону лучше не драться с Джейком Полом.

«Желаю Майку поберечь здоровье и больше не выходить на ринг. В таком возрасте лучше уже поберечься», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Сегодня стало известно, что боксерский поединок между Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен из-за проблем со здоровьем у Майка.

Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

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3 комментария
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ну ты то особо поберегся, за в 100 раз меньшие деньги поехал чучелом-макиварой к ряженому матроскину отбывать номер
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Ответ AshAsh
ну ты то особо поберегся, за в 100 раз меньшие деньги поехал чучелом-макиварой к ряженому матроскину отбывать номер
Потому и советует )
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