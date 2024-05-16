Боец поп-ММА Юсупов подвергся вооруженному нападению в Махачкале
Залимхан Юсупов подвергся вооруженному нападению в Махачкале.
Боец поп-ММА получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице, где ему провели операцию.
По данным издания Mash, между Юсуповым и компанией молодых людей произошел конфликт – бойца обвинили в употреблении наркотиков. Словесная перепалка переросла в драку.
Телеграм-канал SHOT сообщает, что нападавшие сами пришли в полицию с повинной. Их задержали. В 2022 году на Юсупова уже было совершено нападение – тогда его избили толпой.
В последний раз Юсупов выходил в клетку в апреле, когда проиграл Сергею Бобрышеву техническим нокаутом. 29 мая он должен был подраться с Али Хейбати на турнире Hype MMA.
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