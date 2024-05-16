Боец поп-ММА Юсупов подвергся вооруженному нападению в Махачкале

Теги происшествия MMA Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Залимхан Юсупов подвергся вооруженному нападению в Махачкале.

Боец поп-ММА получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице, где ему провели операцию.

По данным издания Mash, между Юсуповым и компанией молодых людей произошел конфликт – бойца обвинили в употреблении наркотиков. Словесная перепалка переросла в драку.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что нападавшие сами пришли в полицию с повинной. Их задержали. В 2022 году на Юсупова уже было совершено нападение – тогда его избили толпой.

В последний раз Юсупов выходил в клетку в апреле, когда проиграл Сергею Бобрышеву техническим нокаутом. 29 мая он должен был подраться с Али Хейбати на турнире Hype MMA.

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6 комментариев
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Зная подноготную этого персонажа, искренне верю, что он сам конфликт и спровоцировал. Он же реально законченый нарик, который существует только, чтобы Толямба Сульянов на его обезьянничестве на камеру просмотры набирал.
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А адекватные и беспроблемные люди в поп-мма вообще есть?
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Ответ Ростислав Романенко
Зная подноготную этого персонажа, искренне верю, что он сам конфликт и спровоцировал. Он же реально законченый нарик, который существует только, чтобы Толямба Сульянов на его обезьянничестве на камеру просмотры набирал.
* Солямба Тульянов
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Ответ Mohnatiy
А адекватные и беспроблемные люди в поп-мма вообще есть?
Оператор
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