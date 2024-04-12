Федерация бокса России создала оперштаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Теги происшествия Федерация бокса России бокс Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса России создала оперштаб для помощи пострадавшим от наводнения.

«Федерацией бокса России создан оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Оренбургской области. Штаб активно работает, собирается и обрабатывается информация о пострадавших. Наши специалисты работают и на местах, реагируют на запросы людей в регионах.

Мы собираем гуманитарную помощь – вещи первой необходимости для тех, кто в этой непростой ситуации потерял кров, у кого личные вещи остались в затопленных домах.

Работа штаба распространяется также и на другие регионы, где есть угроза наводнения – в частности, на Курганскую область. Федерация бокса России никогда не остается в стороне, если где‑то страдают люди», – сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Дрозд, Очигава и Савельева сдали кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий