Федерация бокса России создала оперштаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Федерация бокса России создала оперштаб для помощи пострадавшим от наводнения.

«Федерацией бокса России создан оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Оренбургской области. Штаб активно работает, собирается и обрабатывается информация о пострадавших. Наши специалисты работают и на местах, реагируют на запросы людей в регионах.

Мы собираем гуманитарную помощь – вещи первой необходимости для тех, кто в этой непростой ситуации потерял кров, у кого личные вещи остались в затопленных домах.

Работа штаба распространяется также и на другие регионы, где есть угроза наводнения – в частности, на Курганскую область. Федерация бокса России никогда не остается в стороне, если где‑то страдают люди», – сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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