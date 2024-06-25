Мария Командная вспомнила о травле после пресс-конференции Конора в Москве: «Он оскорблял Хабиба и Дагестан, а я не успокоила его»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Мария Командная Бокс/MMA/UFC

Мария Командная заявила, что столкнулась с травлей после приезда Конора Макгрегора в Россию.

В 2019 году Конор Макгрегор приехал в Москву и сделал ряд резких заявлений о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане. После этого возле отеля Конора в Москве собрались десятки человек, чтобы спросить у Макгрегора за эти слова.

«Помню, когда я вела пресс-конференцию Конора Макгрегора в Москве, то мне пришлось закрывать соцсети из-за потока хейта.

После того был невероятный поток негатива, началась охота. Во время той пресс-конференции Конор очень плохо говорил про Хабиба.

Мероприятие шло на английском, мне было не очень легко из-за отсутствия практики, плюс есть ирландская специфика в языке. И он начал гнать на Хабиба и Дагестан.

Сейчас я понимаю, что мне нужно было вмешаться и осадить его. Но в моменте я не нашла слов и успокоить его: «Конор-Конор, давай мы не будем оскорблять». Но это часть шоу.

Это часть культурного кода бойцов. А я была частью этого мероприятия. И на меня ополчились, много плохого писали», − сказала телеведущая Мария Командная.

Конор Макгрегор в Москве: вспомнил, как дарил Путину виски, и обвинил Хабиба в трусости

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ BEGEMOT22
Наверное проще улыбаться и хлопать в ладошки когда поливают грязью твоего соотечественника и регион где он проживает ☝️
Наверное, проще понять, что ЮФС/ММА - это шоу, где оскорбления перед боем часть работы для раскрутки. Это те же гладиаторы, только без львов и мечей, а без ненависти на дружеский спарринг никто смотреть не будет. И если вы такие святые, тогда почему «всем селом» в этом страшном виде спорта? Можно же уйти и не терпеть такую гадость. Или просто кто-то ничего другого не умеет?☝️🤓
+17
-3
+14
Ответ BEGEMOT22
Наверное проще улыбаться и хлопать в ладошки когда поливают грязью твоего соотечественника и регион где он проживает ☝️
"Соотечественник" почему-то ни разу не брал в руки российский флаг.
+8
0
+8
Ну да, проще же кидаться на ведущую, чем на самого человека, который наносил оскорбления. Ты одна приходи, мы тоже одни придём☝️😏
+12
-5
+7
Конор красавчик, русские всегда за него топили, как человек он ближе к нам и по ценностям и по религии
+13
-8
+5
Ответ Всеволод Бобров
Конор красавчик, русские всегда за него топили, как человек он ближе к нам и по ценностям и по религии
Мы за него и сейчас топим. Это образец , простой сантехник любящий футбольчик и гинес чистит морды супостатам и на чиле заводит собственный винокуренный заводик.
+6
-1
+5
Ответ Wana Dhite
Судя по вашим словам как человек он ближе по ценностям хлестать алкоголь, нюхать всякую дрянь, изменять жене на ее же глазах, оскорблять, что то про кого то ляпнуть и не отвечать за свои слова? Так себе у вас тогда ценности..
Ну он живой человек, а не лицемер, который рассказывает за святые вещи, а потом унижает бомжей на улице.
+6
-1
+5
Может хватит о Дагестане?
+4
-2
+2
Ответ Wana Dhite
Вот только этого клоунмена не особо все уважают и запомнят его как алкоголика и наркошу который был сломлен и которого смирил Хабиб. А Хабиба же будут помнить как человека который впервую очередь отвечает за свои слова и уважаемого человека у которого на первом месте семья
🤢🤢🤮🤮
+3
-1
+2
Ответ Всеволод Бобров
Конор красавчик, русские всегда за него топили, как человек он ближе к нам и по ценностям и по религии
Судя по вашим словам как человек он ближе по ценностям хлестать алкоголь, нюхать всякую дрянь, изменять жене на ее же глазах, оскорблять, что то про кого то ляпнуть и не отвечать за свои слова? Так себе у вас тогда ценности..
+6
-4
+2
Ответ Всеволод Бобров
Ну он живой человек, а не лицемер, который рассказывает за святые вещи, а потом унижает бомжей на улице.
Вот только он не заставлял а предлагал за это деньги и не бил его как макнагетс дедулю в крысу в баре.
+2
-1
+1
Не по теме вопрос
В других новостях про Хабиба комменты закрыли?
Настолько жесткие дебаты там были или сразу предусмотрительно прикрыли комменты?
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, проще же кидаться на ведущую, чем на самого человека, который наносил оскорбления. Ты одна приходи, мы тоже одни придём☝️😏
Так там ребята же, вроде, подъехали пообщаться с Конором
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Конор красавчик, русские всегда за него топили, как человек он ближе к нам и по ценностям и по религии
И по духу 😁😁😁
0
0
0
Ответ Всеволод Бобров
Аа, за деньги смеяться над бездомными это нормально и снимать ещё)
До сих пор в себя придти не можешь?))
0
0
0
Ответ Ма Из
До сих пор в себя придти не можешь?))
В чем это выражается?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий