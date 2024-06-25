Мария Командная вспомнила о травле после пресс-конференции Конора в Москве: «Он оскорблял Хабиба и Дагестан, а я не успокоила его»
Мария Командная заявила, что столкнулась с травлей после приезда Конора Макгрегора в Россию.
В 2019 году Конор Макгрегор приехал в Москву и сделал ряд резких заявлений о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане. После этого возле отеля Конора в Москве собрались десятки человек, чтобы спросить у Макгрегора за эти слова.
«Помню, когда я вела пресс-конференцию Конора Макгрегора в Москве, то мне пришлось закрывать соцсети из-за потока хейта.
После того был невероятный поток негатива, началась охота. Во время той пресс-конференции Конор очень плохо говорил про Хабиба.
Мероприятие шло на английском, мне было не очень легко из-за отсутствия практики, плюс есть ирландская специфика в языке. И он начал гнать на Хабиба и Дагестан.
Сейчас я понимаю, что мне нужно было вмешаться и осадить его. Но в моменте я не нашла слов и успокоить его: «Конор-Конор, давай мы не будем оскорблять». Но это часть шоу.
Это часть культурного кода бойцов. А я была частью этого мероприятия. И на меня ополчились, много плохого писали», − сказала телеведущая Мария Командная.
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Настолько жесткие дебаты там были или сразу предусмотрительно прикрыли комменты?