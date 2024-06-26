Шара Буллет вызвал Холланда на «богатырский бой», Кевин согласен драться

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Кевин Холланд Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет вызвал Кевина Холланда на бой.

«Кевин Холланд, вызываю тебя на бой. Ты говорил мне приезжать в Америку, чтобы подраться? Мой корабль подплыл к берегам Америки, чтобы взять тебя на абордаж. Давай подеремся на славу, выходи на честный богатырский бой», − написал в соцсетях средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

«Если боссу понравится, то с радостью! А боссу, видимо, нравится», − ответил Магомедову в комментариях Холланд.

Шара Буллет – о возможном недопуске к боям в США: «Для меня многое невозможное становится возможным. Везде дрался – никаких проблем не было»

Шара Буллет: «Я пират. Завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется от меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж»

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2 комментария
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Вот, уже отличный соперник
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Ага . Дана сказал что своим глазом Шара может только вне Америки драться .
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