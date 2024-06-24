Шара Буллет – о возможном недопуске к боям в США: «Для меня многое невозможное становится возможным. Везде дрался – никаких проблем не было»

Шара Буллет верит, что получит разрешение на поединки в США.

«Комиссия не допустит меня к боям в США? Я слышал разговоры о том, что бывают какие-то сложные и строгие атлетические комиссии. Но пока что я везде дрался – никаких проблем не было. Для меня многое невозможное становится возможным, если иметь хорошие желание и мотивацию», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Шара Буллет не сможет драться в США из-за проблем с глазом.

Шара Буллет: «Я пират. Завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется от меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж»

Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»