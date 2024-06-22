Шара Буллет после победы над Троколи: «Все добрые русские мужики, спасибо!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов прокомментировал победу над Антонио Троколи.

«Когда мне назначили бой, я понимал, что будет тяжело достать его ногой, ведь он высокий. Так что я ждал, когда он нырнет в ноги, чтобы пробить. Все добрые русские мужики, спасибо!

Для меня большая честь выступить на первом турнире в Саудовской Аравии. Я долго ждал этот момент, и мы вошли в историю, Альхамдулиллях», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший Антонио Троколи в третьем раунде боя UFC Saudi Arabia.

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10 комментариев
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Молодец, Шара!
Достойно выступил!
+26
-2
+24
Ответ rusichi
Мешок он для тебя, какой бы ни была его антропология. По делу и грамотно выиграл. Молодец!
Антропометрия
+9
0
+9
Мешок он для тебя, какой бы ни была его антропология.
По делу и грамотно выиграл. Молодец!
+10
-2
+8
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Антропометрия
Да, спасибо)) перепутал!
+4
-1
+3
Благородный поступок! Салам из Осетии .Дагестан
0
0
0
Ответ Bagov
Комментарий скрыт
первый хейтер пошёл 😀
+2
-2
0
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