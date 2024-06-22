Шара Буллет после победы над Троколи: «Все добрые русские мужики, спасибо!»

Шарабутдин Магомедов прокомментировал победу над Антонио Троколи.

«Когда мне назначили бой, я понимал, что будет тяжело достать его ногой, ведь он высокий. Так что я ждал, когда он нырнет в ноги, чтобы пробить. Все добрые русские мужики, спасибо!

Для меня большая честь выступить на первом турнире в Саудовской Аравии. Я долго ждал этот момент, и мы вошли в историю, Альхамдулиллях», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший Антонио Троколи в третьем раунде боя UFC Saudi Arabia.

Первый турнир UFC в Саудовской Аравии: Алискеров заменил Чимаева, Павлович встретится с Волковым