Шара Буллет после победы над Троколи: «Все добрые русские мужики, спасибо!»
Шарабутдин Магомедов прокомментировал победу над Антонио Троколи.
«Когда мне назначили бой, я понимал, что будет тяжело достать его ногой, ведь он высокий. Так что я ждал, когда он нырнет в ноги, чтобы пробить. Все добрые русские мужики, спасибо!
Для меня большая честь выступить на первом турнире в Саудовской Аравии. Я долго ждал этот момент, и мы вошли в историю, Альхамдулиллях», − сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший Антонио Троколи в третьем раунде боя UFC Saudi Arabia.
Первый турнир UFC в Саудовской Аравии: Алискеров заменил Чимаева, Павлович встретится с Волковым
Достойно выступил!
По делу и грамотно выиграл. Молодец!