Шара Буллет потряс Троколи коленом и добил серией ударов

Шарабутдин Магомедов нокаутировал Антонио Троколи после серии ударов.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в рамках главного карда UFC Saudi Arabia между и Антонио Троколи.

Шара Буллет нокаутировал соперника в третьем раунде. У Шары зашло колено, после чего Троколи повело. Затем Магомедов донес серию точных ударов и нокаутировал оппонента.

Шара Буллет − о победе над Троколи: «Он высокий, я понимал, что будет тяжело его доставать ногами»