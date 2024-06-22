Шара Буллет потряс Троколи коленом и добил серией ударов

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов нокаутировал Антонио Троколи после серии ударов.

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в рамках главного карда UFC Saudi Arabia между Шарабутдином Магомедовым и Антонио Троколи.

Шара Буллет нокаутировал соперника в третьем раунде. У Шары зашло колено, после чего Троколи повело. Затем Магомедов донес серию точных ударов и нокаутировал оппонента.

Шара Буллет − о победе над Троколи: «Он высокий, я понимал, что будет тяжело его доставать ногами»

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1 комментарий
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Я понимаю что Троколи вышел на уведомлений, но он вообще проф боец? Первые десять секунд был опасен а потом посыпался. Хочется уже увидеть Шару с более подготоленным бойцом...
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