Шара Буллет: «Я пират. Завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется от меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет оценил свою вторую победу в UFC.

«Я очень великолепно себя чувствую. Готов хоть завтра подраться. Готов завоевывать новые страны, берега, континенты, сердца фанатов. Пират здесь. Я как будто в фильме или во сне. Мечты стали реальностью.

Мне без разницы, кто против меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж.

Я пират. Я завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется. Даже топы вызывают меня, потому что я иду на своем корабле, и весь хайп на моем корабле. Моя фан-база будет расти, и скоро мы захватим весь мир», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Напомним, 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шарабутдин Магомедов нокаутировал в третьем раунде бразильца Антонио Троколи.

Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»

Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

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2 комментария
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Буллет молодец, раскачивает тему с пиратом, чего не было до подписания в юфс) тема с абордажем весьма к месту))
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Сколько пафоса. Три раунда возился с абсолютным ноунеймом на 3-х дневном уведомлении. Первый середняк завершит его карьеру.
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