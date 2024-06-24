Шара Буллет: «Я пират. Завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется от меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж»

Шара Буллет оценил свою вторую победу в UFC.

«Я очень великолепно себя чувствую. Готов хоть завтра подраться. Готов завоевывать новые страны, берега, континенты, сердца фанатов. Пират здесь. Я как будто в фильме или во сне. Мечты стали реальностью.

Мне без разницы, кто против меня. Как только клетка закрывается – я иду на абордаж.

Я пират. Я завоюю и топ-10, и топ-1 – ждите. Никто не скроется. Даже топы вызывают меня, потому что я иду на своем корабле, и весь хайп на моем корабле. Моя фан-база будет расти, и скоро мы захватим весь мир», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Напомним, 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Шарабутдин Магомедов нокаутировал в третьем раунде бразильца Антонио Троколи.

Шара Буллет – о невозможности выступать в США: «Там пираты вне закона. Ничего, мы захватим эти берега»

Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»